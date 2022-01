Vodiči sa zdržia na hlavných ťahoch v Bratislave aj v okolí

Bratislava 19. januára (TASR) - V Bratislave a v okolí sa v stredu ráno tvoria kolóny na viacerých úsekoch, vodiči sa zdržia. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Zdržanie sa tvorí na vjazdoch do hlavného mesta. Na starej Seneckej ceste na kruhovom objazde pri Bernolákove sa stala nehoda, vodiči si počkajú najmä zo Senca a Chorvátskeho Grobu. Kolóna je aj na vjazde do Bratislavy po D2 smerom od Stupavy či na trase z Ivanky pri Dunaji a z Dunajskej Lužnej do Bratislavy.



Kolóny sa tvoria aj v hlavnom meste. Na Račianskej smerom do centra hlásia vodiči desaťminútové zdržanie. Zhustená premávka je aj na hlavnom ťahu od Zlatých Pieskov na Prístavný most, na Bajkalskej, Pražskej a v okolí Nemocnice Kramáre.