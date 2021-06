Vodiči sa zdržia na viacerých miestach v Bratislave a okolí

Bratislava 11. júna (TASR) - V piatok ráno sa vodiči zdržia na viacerých miestach v Bratislave a jej okolí. Kolóny hlási Zelená vlna RTVS aj Stella centrum.



Vodiči si 15 minút počkajú na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Desať minút sa zdržia na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca, uvádza Stella centrum.



V hlavnom meste na Ulici Svornosti a na Popradskej je v smere do centra 20-minútová kolóna. Taktiež 20 minút si vodiči postoja na Hradskej ulici v smere od Vrakune do centra. Na Račianskej ulici v smere do centra hlási Stella centrum 15-minútovú kolónu.



Kolóna je aj z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy, ďalej medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi a v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. Zdržanie je okolo 15 minút. Do desať minút si vodiči postoja v kolóne za Blatným v smere k D1 a do Senca. Dvadsaťminútové zdržanie je v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy.



Zelená vlna poukazuje na kolónu na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave. Zdržanie tam je 10 minút.



Dopravu v hlavnom meste komplikujú aj nehody. Jedna je na Šancovej ulici pred Račianskym mýtom v smere z Trnavského mýta. Blokovaný tam je jeden pruh. Druhá nehoda je na Karloveskej za pumpou v smere do Dúbravky. Zablokovaný je tam jeden pruh.