Vodiči sa zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste a okolí

Bratislava 16. augusta (TASR) - Vodiči sa v utorok ráno zdržia na viacerých úsekoch v Bratislave, ako aj v okolí. Zelená vlna RTVS upozorňuje na nehodu v Bratislave na Galvaniho, pred križovatkou s Rožňavskou v smere od Avionu. Autá si počkajú v kolóne.



Nehoda sa stala aj na výjazde zo Senca v smere do Viničného. Premávka sa tu mierne spomaľuje. V Bratislave na Prístavnom moste v smere do Petržalky sa vodiči zdržia 15 minút.



Stella centrum na svojom webe tiež informuje o zdržaní v Bratislave na Račianskej pri železničnom podjazde Vinohrady. V smere od centra si tu vodiči počkajú do 15 minút.