Vodiči sa zdržia v kolónach pri vjazde do Bratislavy po D1 a D2

Bratislava 22. novembra (TASR) - Pri vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 a D2 sa tvoria aj v stredu ráno kolóny. Vodiči sa zdržia do 20 minút. Zelená vlna RTVS o tom informovala na sociálnej sieti.



"Na bratislavskej D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky je zdržanie 20 minút," priblížila Zelená vlna. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 od Stupavy stratia vodiči približne desať minút.