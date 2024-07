ÚRADOVAL ALKOHOL: Vodiči spôsobili v Bojniciach a Kanianke nehody

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

Bojnice/Kanianka 29. júla (TASR) - Okolnosti dvojice dopravných nehôd, ku ktorým došlo uplynulý víkend v Bojniciach a Kanianke v okrese Prievidza, vyšetrujú policajti. V oboch prípadoch boli vodiči pod vplyvom alkoholu, polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti.Dopravnú nehodu v sobotu (27.7.) v noci v Bojniciach spôsobil 30-ročný vodič Škody Superb. "Pri prejazde ľavotočivou zákrutou nezvládol vedenie svojho vozidla, vyšiel mimo vozovku, kde narazil do zvodidiel a následne do dopravného značenia. V jazde ho to nezastavilo. Nasledoval náraz do dreveného stĺpu a potom do steny budovy," opísali policajti.Polícia po príchode na miesto vodiča podrobila dychovej skúške, ktorá krátko po 1.00 h skončila s výsledkom merania 1,85 promile alkoholu." doplnili policajti.Aj v tomto prípade podľa nich hliadka po príchode na miesto vodiča podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom merania 2,54 promile alkoholu." dodala polícia.