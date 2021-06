Vodiči v Bratislave sa na viacerých miestach zdržia

Bratislava 9. júna (TASR) - V Bratislave treba v stredu ráno počítať na niektorých miestach s kolónami. Premávku ovplyvňujú aj nehody. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu dokumentujú v hlavnom meste na Patrónke, kde sa zrazil domiešavač s osobným autom, vodiči sa môžu zdržať. Nehody odstraňujú aj na začiatku Košickej, za Prístavnou v smere od Mosta Apollo.



So zdržaním do 25 minút musia vodič rátať v Bratislave na Hradskej ulici smerom z Vrakune do centra. Zhruba 20 minút sa vodiči zdržia na Ulici Svornosti a na Popradskej ulici a 15 minút na Račianskej ulici smerom do centra.



Plynulá premávka nie je ani pri ceste do hlavného mesta. Kolóna s 15- až 20-minútovým zdržaním je hlásená na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na diaľnici D2, ale tiež na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom smerom od Senca.



S rovnakým zdržaním treba počítať aj pri ceste z Ivanky pri Dunaji a Bernolákova do Bratislavy. Zhruba 15 minút si v kolóne postoja vodiči pri vjazde do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave, ako aj z Dunajskej Lužnej smerom do Rovinky a Bratislavy. Na ceste z Čiernej Vody a Vajnôr v smere do Bratislavy je zdržanie desať minút.