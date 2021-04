Vodiči v hlavnom meste hlásia kolóny na viacerých úsekoch

Bratislava 22. apríla (TASR) - Vodiči sa vo štvrtok ráno zdržia v kolónach na viacerých úsekoch hlavného mesta. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



V Bratislave na Vrakunskej a Račianskej, a tiež vo Vrakuni na Ráztočnej a Dvojkrížnej v smere do mesta si vodiči v kolónach počkajú 15 minút a na starej Seneckej ceste v smere do Bratislavy asi 20 minút. Približne desaťminútové zdržanie v smere do mesta hlásia na Ivanskej ceste, Trnavskej ceste a na Ulici Svornosti.