Nezodpovední šoféri v Košickom kraji: Jazdili nadrogovaní a so zákazom
Polícia pripomína, že sadnúť si za volant napriek zákazu znamená vedomé porušenie zákona.
Autor TASR
Košice 21. apríla (TASR) - Policajti v Košickom kraji počas uplynulého týždňa prichytili za volantom vodičov pod vplyvom drog a so zákazom šoférovať. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Vo štvrtok (16. 4.) okolo obeda zastavili v Košiciach vodiča po tom, ako prekročil povolenú rýchlosť. „Následnou lustráciou v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR bolo zistené, že má uložené tri zákazy činnosti viesť motorové vozidlá, až do roku 2029,“ uviedla s tým, že mal aj pozitívny orientačný drogový test. Obmedzili ho na osobnej slobode.
Ďalšieho zastavili v piatok (17. 4.) poobede vo Valalikoch, pričom nemal právoplatné rozhodnutie vo veci už zadržaného vodičského preukazu. Aj u tohto vodiča bol orientačný test na zistenie prítomnosti návykových látok v organizme pozitívny.
Na základe výsledkov toxikologického vyšetrenia sa rozhodne o ďalšom postupe aj v prípade pozitívneho orientačného testu na drogy u 35-ročného muža, ktorý šoféroval napriek zadržanému vodičskému preukazu a uloženému právoplatnému zákazu činnosti. Policajti ho prichytili na jednej z rožňavských ulíc. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia a obvinili z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
„Jeho spolujazdec dobrovoľne vydal plastové vrecúško s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky, sklenenú fajku a ďalších šesť prázdnych plastových vrecúšok. Spolujazdec bol ako podozrivý zo spáchania trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky obmedzený na osobnej slobode,“ dodala Illésová.
Polícia pripomína, že sadnúť si za volant napriek zákazu znamená vedomé porušenie zákona. Upozorňuje tiež, že vedenie vozidla pod vplyvom omamných a psychotropných látok predstavuje vážne riziko pre všetkých účastníkov cestnej premávky.
