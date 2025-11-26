< sekcia Regióny
Vodiči v okrese Dunajská Streda prekročili rýchlosť o vyše 60 km/h
Autor TASR
Čiližská Radvaň 26. novembra (TASR) - Polícia namerala v priebehu jednej hodiny dvoch vodičov v obci a pri obci Čiližská Radvaň v okrese Dunajská Streda, ktorí prekročili rýchlosť o viac ako 60 kilometrov za hodinu (km/h). Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Policajti zastavili 42-ročného vodiča, ktorý v obci Čiližská Radvaň išiel rýchlosťou 111 km/h, čím maximálnu povolenú rýchlosť prekročil až o 61 km/h. Na mieste mu uložili maximálnu pokutu, ktorú hneď zaplatil.
Ďalšieho vodiča zastavili policajti pri tej istej obci na mieste, kde je maximálna povolená rýchlosť 70 km/h, 36-ročný vodič išiel rýchlosťou 135 km/h. Uložili mu pokutu, ktorú taktiež zaplatil priamo na mieste.
Ako uviedla polícia, zimné cesty môžu byť zradné aj pri dodržiavaní maximálnych povolaných rýchlostí. „Vyzývame preto všetkých vodičov, aby nepodceňovali počasie a stav ciest a zbytočne neriskovali svojou rýchlou jazdou,“ doplnila.
