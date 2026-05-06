Streda 6. máj 2026
Vodička narazila na D1 do iného vozidla, auto sa prevrátilo na strechu

Bežná jazda po diaľnici D1 v smere od Trenčína na Trnavu sa v okamihu zmenila na nebezpečnú situáciu. Foto: FB

Štyridsaťšesťročná vodička nedodržala bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami. Keď bolo treba reagovať, už bolo neskoro.

Autor TASR
Trnava 6. mája (TASR) - Bežná jazda po diaľnici D1 v smere od Trenčína na Trnavu sa zmenila na nebezpečnú situáciu. Vodička nedodržala bezpečnú vzdialenosť, narazila do iného vozidla a následne sa s autom prevrátila na strechu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Štyridsaťšesťročná vodička nedodržala bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami. Keď bolo treba reagovať, už bolo neskoro. Narazila do pred ňou idúceho vozidla, následkom čoho sa jej auto stalo neovládateľným, prevrátilo sa na strechu a po desiatkach metrov zastalo uprostred diaľnice,“ opísala polícia.

Diaľniční policajti smerovali ihneď na miesto udalosti, ktorú zadokumentovali ako škodovú. „Vodička mala obrovské šťastie, vyviazla bez zranení. Jej dychová skúška bola negatívna,“ doplnila polícia. Vodička sa dopustila priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý dostala blokovú pokutu.
