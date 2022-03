OPITÁ SENIORKA SADLA ZA VOLANT: Skončilo to nehodou

Bratislava 30. marca (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 74-ročná vodička, ktorá v utorok (29. 3.) v bratislavskej mestskej časti Devín pod vplyvom alkoholu narazila svojím autom postupne do dvoch áut. Seniorke namerali policajti v dychu 1,7 promile. TASR o tom v stredu informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



Do zaparkovaného auta Škoda Superb narazila vodička na parkovisku pri potravinách, keď sa snažila zaparkovať svoje auto Suzuki. Z miesta nehody po nákupe v potravinách odišla preč.



"Policajti z odboru dopravných nehôd na základe kamerového záznamu zistili totožnosť vodičky, ktorá sa následne na miesto vrátila a priamo pred nimi pri parkovaní opäť narazila do ďalšieho tam riadne zaparkovaného osobného motorového vozidla značky Ford Focus," doplnila Šimunková.



Žena sa ohradila, že vo svojom veku už nepije, policajti jej v dychu namerali 0,86 miligramu na liter, čo predstavuje 1,79 promile alkoholu.



"Policajti vodičku obmedzili na osobnej slobode. Vec polícia realizuje v tzv. superrýchlom konaní, obvinenú tak čaká súd, kde si vypočuje rozsudok," dodala policajná hovorkyňa.