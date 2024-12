MALA SO SEBOU DIEŤA: Opitá vodička spôsobila nehodu

Prievidza 6. decembra (TASR) - Policajti obvinili 35-ročnú ženu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodička Audi A4 pod vplyvom alkoholu spôsobila v stredu (4. 12.) v Prievidzi dopravnú nehodu, v aute mala so sebou i dieťa. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Vodička nedodržala bezpečnú vzdialenosť a narazila do vozidla jazdiaceho pred ňou. Policajná hliadka ju ako účastníčku dopravnej nehody podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom merania 2,15 promile alkoholu v dychu. Opakovaná skúška mala hodnotu 1,92 promile alkoholu," uviedla polícia.



Policajti ženu v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.



"Opätovne apelujeme na vodičov, aby boli zodpovední a zbytočne neriskovali životy, zdravie a neohrozovali majetok ostatných účastníkov cestnej premávky. Hlavne takýmto bezohľadným spôsobom, akým je vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu," zdôraznili policajti.