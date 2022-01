NEBEZPEČNÝ ŠMYK: Pri nehode na R7 sa zranili tri osoby

Bratislava 24. januára (TASR) – Policajti vyšetrujú dopravnú nehodu z 22. januára, ku ktorej došlo na R7 v smere od Dunajskej Stredy do Bratislavy. Pri nehode sa ľahko zranili tri osoby. Vodička dostala šmyk, alkohol u nej nepotvrdili. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



„Tridsaťročná vodička vozidla značky Seat Leon pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stave a povahe vozovky a iným okolnostiam, dostala šmyk a narazila do betónového zvodidla na ľavej strane vozovky," priblížila Šimková. V dôsledku nárazu sa vozidlo odrazilo na pravú stranu a narazilo do oceľových zvodidiel.



Polícia na vodičov apeluje, aby jazdili v súlade s poveternostnými podmienkami, stavom vozovky a zvýšili opatrnosť.