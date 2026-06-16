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Vodička pri Prešove zišla mimo cesty, nafúkala viac ako 1,7 promile

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Žena skončila v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Vyšná Šebastová 16. júna (TASR) - Polícia obvinila 26-ročnú ženu z Prešova z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodička v nedeľu (14. 6.) pred polnocou medzi obcami Vyšná Šebastová a Podhradík v okrese Prešov počas jazdy autom zišla mimo cesty. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, dychová skúška preukázala, že jazdila pod vplyvom alkoholu, namerali jej viac ako 1,7 promile.

„Žena sa podrobila aj testu na zistenie prítomnosti omamných látok alebo psychotropných látok, vykazoval pozitívny výsledok,“ doplnila hovorkyňa s tým, že jej odobrali biologický materiál na ďalšie znalecké skúmanie. Žena skončila v cele policajného zaistenia.
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