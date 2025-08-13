< sekcia Regióny
Opitá žena sadla za volant: Prevrátila auto a nafúkala 3,67 promile
Autor TASR
Trenčín 13. augusta (TASR) - Trenčianski policajti obvinili 44-ročnú ženu z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Šoférovala opitá a s automobilom sa prevrátila nabok. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Obvinená v pondelok (11. 8.) popoludní na privádzači na ceste III/1225 v katastri obce Kostolná - Záriečie šoférovala osobné motorové vozidlo značky Škoda Fabia. Pravým predným kolesom vyšla na betónové zvodidlo a po niekoľkých metroch jazdy po zvodidlách vozidlo spadlo späť na cestu, kde zostalo prevrátené na ľavom boku,“ priblížila hovorkyňa.
Pri dychovej skúške jej policajti namerali 3,67 promile alkoholu. Obmedzili jej osobnú slobodu a umiestnili ju do cely policajného zaistenia.
