Vodička s autom narazila v Košiciach do rodinného domu

Košice 12. mája (TASR) - Do jedného z rodinných domov v Košiciach narazila v pondelok vodička s vozidlom zn. Hyundai, keď smerovala z centra mesta do mestskej časti Šaca. Pravdepodobne sa pri tom dostatočne nevenovala vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



„Dom, do ktorého narazila, bol v tom čase prázdny a už dlhšie poškodený. Vo vozidle sa okrem vodičky nachádzala ešte jedna osoba - ani jedna z osôb neutrpela zranenia,“ uviedla polícia k nehode.



Dychová skúška na alkohol bola u vodičky negatívna. Udalosť na mieste zdokumentovali ako škodovú udalosť. Podľa polície stačilo málo a mohlo ísť o tragédiu.