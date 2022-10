Vodička skončila s autom v rieke Slaná, vyviazla bez zranení

Henckovce 10. októbra (TASR) – Pri obci Henckovce v okrese Rožňava skončila so svojím autom v rieke Slaná 28-ročná vodička, ktorá pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam. Z nehody vyviazla bez zranení. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



"Po prejdení pravotočivej zákruty zišla z cesty na trávnatú plochu, kde prešla ešte asi 40 metrov a narazila do zábradlia mosta, a následne preletela do rieky Slaná," priblížila Ivanová.



Žene sa z auta v rieke podarilo vystúpiť, pri nehode neutrpela žiadne zranenia. Celková spôsobená škoda bola vyčíslená na 10.000 eur, prítomnosť alkoholu u vodičky zistená nebola.