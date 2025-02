PRIŠLA O VODIČÁK: Vodička v okrese Dunajská Streda jazdila nadrogovaná

Dunajská Streda 10. februára (TASR) - Vodička v okrese Dunajská Streda jazdila v piatok (7. 2.) popoludní pod vplyvom drog. Policajti jej zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. V okrese Skalica zase počas nedele (9. 2.) riešili alkohol za volantom. V jednom z prípadov vodič nafúkal 3,25 promile. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Policajti zastavili 28-ročnú vodičku a počas kontroly ju podrobili dychovej skúške, mala negatívny výsledok. Žena mala mať podľa polície rozšírené zreničky a nejasnú reč, policajti teda mali podozrenie na prítomnosť omamných látok v jej organizme. "Vyzvali ju na podrobenie sa orientačnej skúške pomocou tzv. drogotestu. Výsledok bol pozitívny na metamfetamín," priblížila.



Počas následného lekárskeho vyšetrenia sa táto skutočnosť predbežne potvrdila. Policajti vodičke zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu jej zakázali. "To, či budú ženu riešiť za priestupok alebo trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, bude zrejmé po výsledkoch analýzy z odobratej vzorky krvi," doplnili z polície.



V nedeľu na ceste prvej triedy v Gbeloch (okres Skalica) pri rekreačnej oblasti Adamov policajti skontrolovali 51-ročného vodiča. "Rozhodli sa ho podrobiť dychovej skúške, ktorej výsledok by zaskočil asi každého. Muž mal totiž v dychu 3,25 promile alkoholu," uviedla polícia.



Hliadka mužovi na mieste obmedzila osobnú slobodu. "Poverený policajt z Holíča muža v rámci tzv. superrýchleho konania obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V zmysle zákona mu môže hroziť až ročné väzenie. Do rozhodnutia súdu zostáva umiestnený v policajnej cele," doplnila.



V Gbeloch v nedeľu popoludní mal 63-ročný cyklista naraziť do spätného zrkadla zaparkovaného auta. "Po zrážke mal z miesta odísť, pričom bicykel nechal odstavený pri rodinnom dome. Policajti po nehode zistili mužovi v dychu 2,86 promile alkoholu," dodala polícia s tým, že nehodu riešia ako priestupok v doprave. Na aute vznikla škoda vo výške 1000 eur.