NARAZILA DO OPORNÉHO MÚRU: Vodička nafúkala

Prievidza 24. apríla (TASR) - Polícia obvinila 41-ročnú ženu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodička v utorok (23. 4.) narazila so svojím autom značky Opel do oporného múru mosta na Košovskej ceste, v dychu jej namerali alkohol. Trenčianska krajská polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.



"Vodička sa počas jazdy dostatočne nevenovala vedeniu vozidla, nesledovala situáciu v cestnej premávke, čo malo za následok, že so svojím vozidlom narazila do oporného múru mostného telesa," opísala polícia.



Policajti u vodičky vykonali po nehode krátko pred 8.00 h dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom v hodnote 3,12 promile alkoholu. Vodičku na mieste obmedzili na osobnej slobode a následne ju umiestnili do cely policajného zaistenia.



O treste pre ženu rozhodne Okresný súd v Prievidzi.