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OPITÁ VODIČKA: Jazdila po Vranove nad Topľou s 2,9 promile
Vodička bola kontrolovaná, výsledky dychových skúšok presiahli hodnotu 2,9 promile.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 29. júna (TASR) - Polícia obvinila 46-ročnú ženu z Vranova nad Topľou z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Žena viedla osobné auto v sobotu (27. 6.) krátko po 11.00 h po vranovskej Dlhej ulici. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka vozidlo zastavila po tom, ako jazdilo zo strany na stranu.
„Vodička bola kontrolovaná, výsledky dychových skúšok presiahli hodnotu 2,9 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že vodička skončila v cele policajného zaistenia.
„Vodička bola kontrolovaná, výsledky dychových skúšok presiahli hodnotu 2,9 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že vodička skončila v cele policajného zaistenia.