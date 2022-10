Vodička vrazila do odstaveného vozidla, jej auto zhorelo do tla

Štítnik 10. októbra (TASR) – Na ceste medzi obcami Štítnik a Kunova Teplica v okrese Rožňava došlo v piatok (7. 10.) k dopravnej nehode, pri ktorej 46-ročná vodička narazila do odstaveného auta. Jej vozidlo sa po zrážke vznietilo a zhorelo do tla. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Vodička sa podľa polície pravdepodobne dostatočne nevenovala vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. "S autom prešla do protismeru a prednou časťou narazila do odstaveného vozidla," priblížila Ivanová. Ako dodala, v odstavenom aute sa v tom čase nachádzala jedna osoba, ktorá po nehode z vozidla vystúpila sama.



Druhé vozidlo ostalo po náraze stáť na kolesách mimo cesty, 46-ročnú vodičku z neho vytiahli. Krátko na to sa vozidlo vznietilo a podľa polície celé zhorelo. Dopravná nehoda si vyžiadala dve ľahko zranené osoby.