ALKOHOL ZA VOLANTOM: V Prešovskom kraji chytili opitých vodičov

Prešov 6. decembra (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 45-ročnú vodičku z Drienovskej Novej Vsi v okrese Prešov. Nafúkala takmer dve promile. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Daniel Džobanik.



"Obvinená žena viedla nekoordinovane v nedeľu večer po Švábskej ulici v Prešove osobné auto Volkswagen Golf. Po prejdení kruhového objazdu smerom na obec Haniska bola zastavená a kontrolovaná hliadkou Mýtnej polície KR PZ Prešov, ktorá v danom úseku vykonávala dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke," uviedol Džobanik.



V rámci kontroly sa vodička podrobila aj dychovej skúške na alkohol. Jej výsledok bol pozitívny a nameraná hodnota predstavovala 1,92 promile. Policajti ženu zadržali a bola umiestnená do cely policajného zaistenia.





Spišský Štiavnik 6. decembra (TASR) - Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinili popradskí dopravní policajti 60-ročného muža z obce Smižany, okres Spišská Nová Ves. Informoval o tom krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik s tým, že muža zastavila policajná hliadka v nedeľu (4.12.) večer na ceste v obci Spišský Štvrtok, okres Levoča.



Pri jednom z rodinných domov muž s vozidlom zapadol. Na tomto mieste ho zastavila a kontrolovala policajná hliadka. Pri skúške na alkohol mu policajti namerali 0,41 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu, čo je v prepočte takmer jedno promile. "Taktiež zistili, že muž šoféroval aj napriek tomu, že mu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel do roku 2025, a to za prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," uviedol hovorca.



Vodiča policajti zadržali a obmedzili na osobnej slobode. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol obvinený z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a umiestnený do cely policajného zaistenia.