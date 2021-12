Vodička z Kežmarku nafúkala 2,3 promile

Kežmarok 20. decembra (TASR) - Polícia v Kežmarku obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 33-ročnú ženu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V piatok (17. 12.) krátko pred polnocou ako vodička viedla osobné vozidlo značky Peugeot zo smeru od mesta Kežmarok na obec Mlynčeky. Počas jazdy s vozidlom prešla do protismeru a narazila do betónového oplotenia areálu autoservisu, ktoré poškodila. Vodičku náraz nezastavil a pokračovala v jazde ďalej na obec Mlynčeky. Následne skončila mimo vozovky. Policajnou hliadkou bola podrobená kontrole. Výsledok dychovej skúšky u nej presiahol hodnotu 2,3 promile," uviedla Ligdayová.



Pri dopravnej nehode vznikla škoda na oplotení vo výške približne 1000 eur a na poškodení osobného vozidla vo výške 3000 eur. Vodičku obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.