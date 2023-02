Vodičku z Poľska nezastavil náraz do protiidúcich áut ani značiek

Kežmarok 21. februára (TASR) - Vodička z Poľska poškodila v Kežmarku dopravné značky a narazila do troch áut, podľa polície jazdila pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že prípad sa stal ešte v nedeľu (19. 2.) krátko pred polnocou.



Žena viedla podľa polície osobné vozidlo po ulici Generála Štefánika, pričom vyšla na stredový ostrovček a poškodila dve zvislé dopravné značky. "V jazde pokračovala ďalej, pričom na Južnej ulici autom prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim osobným vozidlom. Jej jazda pokračovala, na ulici Obrancov mieru opäť prešla do protismeru a postupne narazila do dvoch zaparkovaných osobných vozidiel. Jedno z nich po náraze odhodilo do ďalšieho auta," priblížila hovorkyňa s tým, že žena aj napriek tomu pokračovala v jazde ďalej. Policajná hliadka ju zablokovala na ulici Karola Kuzmányho. Poľka podľa hovorkyne odmietla predložiť doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla a taktiež sa odmietla podrobiť dychovej skúške.



Na vozidle, ktoré viedla 34-ročná žena, vznikla škoda vo výške 5000 eur. Majitelia áut, ktoré svojou jazdou poškodila, vyčíslili škodu v celkovej výške minimálne 10.000 eur a ďalších 200 eur je škoda na poškodenom dopravnom značení.



"K zraneniam osôb, našťastie, nedošlo. Vodičke bola ďalšia jazda zakázaná a obmedzili ju na osobnej slobode. Následne bola umiestnená do cely policajného zaistenia," dodala hovorkyňa s tým, že Poľka už čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.