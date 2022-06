Vodička zo Širokého narazila do nákladiaku, nafúkala tri promile

Prešov 30. júna (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 35-ročnú ženu z obce Široké v okrese Prešov. Tá na diaľnici narazila do nákladiaku, pri dychovej skúške nafúkala tri promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



V stredu (29. 6.) popoludní viedla vodička osobné vozidlo na diaľnici D1 v smere z Prešova na Poprad. "Z doposiaľ presne nezistených príčin narazila do nákladného vozidla jazdiaceho pred ňou. Na mieste dopravnej nehody policajná hliadka oboch vodičov podrobila dychovým skúškam. Vodič nákladného auta mal výsledok skúšky negatívny, vodička pri dychovej skúške dosiahla hodnotu tri promile," uviedla Ligdayová.



Škoda na vozidlách bola predbežne stanovená na 7000 eur. Žene bol na mieste zadržaný vodičský preukaz. Z dôvodu zranení, ktoré pri nehode utrpela, bola prevezená do nemocnice.