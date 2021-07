Vodičke z okresu Ilava namerali viac ako tri promile

Trenčianska Teplá 7. júla (TASR) - Viac ako tri promile alkoholu namerali policajti 24-ročnej vodičke Peugeotu z okresu Ilava, ktorá na ceste I/61 spôsobila dopravnú nehodu. S autom narazila do stĺpa pouličného osvetlenia. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Podľa doterajších zistení polície vodička jazdila po ceste od Trenčianskej Teplej na Dubnicu nad Váhom, s autom prešla vpravo mimo cestu a narazila prednou časťou auta do stĺpa osvetlenia, priblížila polícia. "Policajti podrobili vodičku dychovej skúške. Na alkoteste zasvietila slušná hodnota, a to neuveriteľných 1,71 mg/l, čo predstavuje 3,56 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška ukázala 1,52 mg/l, čo je v prepočte na promile 3,17," ozrejmili policajti.



Škodu na vozidle predbežne vyčíslili na približne 300 eur a na stĺpe verejného osvetlenia vznikla škoda približne 1500 eur.



"Neustále apelujeme na vodičov, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu, avšak očividne márne. Alkohol za volantom nemá čo robiť. V kontrolách na zisťovanie požitia alkoholických nápojov na území Trenčianskeho kraja budeme pokračovať naďalej, počas celej letnej sezóny," dodali policajti.