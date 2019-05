Vodičky s deťmi v aute musia dbať v prvom rade na bezpečnú jazdu

Vodička s malými deťmi v aute sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke. Neskoro zareagovala na dopravnú situáciu pred jej vozidlom a bez brzdenia narazila do posledného vozidla v kolóne.

Banská Bystrica 30. mája (TASR) – Vodička s malými deťmi v aute sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla, neskoro zareagovala na dopravnú situáciu a bez brzdenia narazila do posledného vozidla v kolóne. Dopravná nehoda sa stala na hlavnom cestnom ťahu pri Slovenskej Ľupči. Informovala o tom vo štvrtok banskobystrická polícia na sociálnej sieti.



"Jej vozidlo po náraze odhodilo do protismeru, kde zostalo stáť na krajnici. Pri nehode sa ľahko zranil trojročný chlapček a okrem vodičky aj spolujazdkyňa druhého auta," uvádza polícia.



Mamičky upozorňuje, že v prvom rade musia dbať na bezpečnú jazdu.



"Mnohí rodičia nemajú s deťmi v aute žiaden problém, iné deti začnú plakať, už keď vidia sedačku. Ak ste v aute s dieťaťom sami, nezabúdajte, že prvoradá je bezpečnosť, a to aj navzdory plačúcemu dieťaťu," zdôrazňujú policajti.