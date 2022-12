POZOR: Doprava v Banskej Bystrici bude cez víkend obmedzená

Banská Bystrica 2. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1 v Banskej Bystrici v smere Donovaly - Zvolen, ktorá bude od soboty (3. 12.) od 8.00 h do nedele (4. 12.) do 13.00 h.



Ako v piatok informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, dôvodom je oprava vozovky na mostnom objekte od km 163,100 po km 162,500. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.