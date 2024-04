Vodičov čaká na D1 pri Sverepci dvojmesačné dopravné obmedzenie

Sverepec 5. apríla (TASR) - Na diaľnici D1 v katastri obce Sverepec v Považskobystrickom okrese čaká od soboty (6. 4.) na vodičov takmer dvojmesačné dopravné obmedzenie. Dôvodom bude výmena mostných záverov na moste nad parkoviskom motokrosového areálu. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



Obmedzenia sa začnú v sobotu od 7.00 h a potrvajú do pondelka 3. júna do 18.00 h. V prvej etape bude Národná diaľničná spoločnosť vymieňať mostný záver pravého a odstavného pruhu ľavého jazdného pásu, v druhej etape ľavý jazdný pruh ľavého jazdného pásu.



Doprava bude vedená v pravom jazdnom páse (od Bratislavy do Žiliny) dva pruhy + jeden jazdný pruh protismer, a v ľavom jazdnom páse (od Žiliny do Bratislavy) bude zachovaný jeden jazdný pruh.



"V záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke," zdôraznila polícia.