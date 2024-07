Vodičov čaká pre uzáveru železničného priecestia pri Gyňove obchádzka

Košice 24. júla (TASR) - K úplnej uzávere železničného priecestia dôjde na ceste pred obcou Gyňov v okrese Košice-okolie od štvrtka (25. 7.) od 7.30 h do piatka (26. 7.) do 17.00 h. Dôvodom je jeho rekonštrukcia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



"Obchádzková trasa z obce Gyňov do obce Čaňa povedie účelovou komunikáciou k Čanianskym jazerám s následným výjazdom po účelovej komunikácii na cestu III/3343 pri ŽPSV Čaňa a späť," spresnila s tým, že úplná uzávera, ako aj obchádzková trasa budú označené dočasným dopravným značením.



Polícia v tejto súvislosti motoristov žiada, aby rešpektovali dopravné značenie a jazdili opatrne.