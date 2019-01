Vodičov čakajú na diaľničnom obchvate a Mlynských nivách obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spresnila, že dôjde k čiastočnej uzávere zjazdovej vetvy diaľnice D1 v úseku zhruba 5,5 - 5,8 km v smere Prístavný most - Bajkalská ulica.

Bratislava 14. januára (TASR) – Vodičov v Bratislave čakajú od pondelka dopravné obmedzenia na diaľničnom obchvate a na ulici Mlynské nivy. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 i rozsiahlou rekonštrukciou časti ulice Mlynské nivy.



Od pondelka sa začne čiastočná uzávera diaľničného zjazdu diaľnice D1 v smere Petržalka – Bratislava centrum z dôvodu realizácie preložky horúcovodu. "Zároveň bude uzavretý jeden jazdný pruh na nájazde na Bajkalskej ulici na kruhový objazd (križovatka Prievoz) v smere od Podunajských Biskupíc," informoval TASR koncesionár projektu výstavby nultého obchvatu Bratislavy, spoločnosť Zero Bypass Limited, spolu so zhotoviteľom D4R7 Construction.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spresnila, že dôjde k čiastočnej uzávere zjazdovej vetvy diaľnice D1 v úseku zhruba 5,5 - 5,8 km v smere Prístavný most - Bajkalská ulica. Obmedzenie má potrvať do konca januára. "Trasa obchádzky nie je potrebná. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu," uviedla NDS. Od pondelka bude taktiež realizovaná čiastočná uzávera diaľnice D4 v križovatke Jarovce v smere z Rakúska. Čiastočnú uzáveru si podľa stavebníka vyžiadala výstavba nového diaľničného mosta v tomto úseku.



Developer HB Reavis upozorňuje, že pre rozsiahlu rekonštrukciu časti ulice Mlynské nivy v Bratislave a práce na budovaní podzemného kruhového objazdu tam dôjde od pondelka k zníženiu počtu jazdných pruhov. V strede ulice zostane prejazdný jeden pruh v každom smere. "Táto zmena nebude mať vplyv na pohyb chodcov," informoval TASR investor.



Obyvatelia i návštevníci Bratislavy by mali s dopravnými obmedzeniami v meste počítať aj v budúcnosti. Upozorňuje na ne primátor hlavného mesta Matúš Vallo i starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren, podľa ktorého o pár týždňov čakajú Bratislavu najhoršie dopravné uzávery v histórii. Dopravné obmedzenia v hlavnom meste budú súvisieť najmä s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne so spustením prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz. Niektoré úseky ciest v jej okolí budú podľa Chrena uzavreté zrejme od februára na niekoľko mesiacov. Primátor Vallo taktiež upozorňuje, že na stole je aj "silná" požiadavka developera HB Reavis na celkovú uzáveru rekonštruovaného úseku ulice Mlynské nivy.