Vodičov v Košiciach čakajú viaceré zmeny a obmedzenia v doprave

Košice 3. júla (TASR) - Viaceré obmedzenia či zmeny v doprave čakajú v týchto dňoch vodičov v Košiciach. Na Slaneckej ceste začnú od pondelka motoristi jazdiť po novom moste. Po novom sa z Watsonovej ulice nedá odbočiť doľava na Letnú ulicu a obmedzenia sú aj na Palackého ulici. Mesto Košice o tom informuje na svojej webovej stránke.



Na Slaneckej ceste od pondelka postupne dochádza k presmerovaniu dopravy na novovybudovaný ľavý most ponad Myslavský potok. Motoristi budú po novom moste jazdiť v oboch smeroch. "Dočasné premostenie, ktoré doteraz slúžilo motoristom, sa úplne uzavrie a následne odstráni," uvádza magistrát na sociálnej sieti. Apeluje na vodičov, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 30 kilometrov za hodinu.



Dopravné obmedzenia čakajú motoristov na Palackého ulici, dôvodom je oprava železničných mostov. "Železnice Slovenskej republiky ako investor tejto stavby oznámili mestu Košice, že na zhruba 200-metrovom úseku Palackého ulice budú až do 26. októbra vykonávať stavebné práce," vysvetľuje mesto na svojom webe s tým, že v oboch smeroch je tak v prevádzke len jeden z pôvodných dvoch jazdných pruhov.



Pre lepšiu priepustnosť križovatiek v tejto lokalite upravili aj cestnú svetelnú signalizáciu Palárikova - Bajzova - Krivá. Vodičom odporúčajú, aby v nasledujúcich týždňoch, najmä v čase dopravnej špičky, zvážili prejazd tohto úseku Palackého ulice a radšej využívali iné trasy.



Od pondelka zároveň nie je možné z Watsonovej odbočiť doľava na Letnú ulicu. Na základe požiadavky Dopravného podniku mesta Košice na tomto mieste rušia celý odbočovací pruh. "Motoristi sa budú môcť odtiaľ dostať na Letnú až po tom, keď prejdú okolo obratiska električiek pri amfiteátri a následne odbočia doprava za autobusovou zastávkou v blízkosti parkoviska, respektíve čerpacej stanice. Nová trasa predĺži pôvodnú cestu zhruba o 400 metrov," dodáva s tým, že tieto úpravy majú zároveň zvýšiť bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy.



Zrušením odbočovacieho pruhu dochádza k skráteniu dĺžky priechodu pre chodcov z pôvodných 12 na osem metrov. Vznikne tým viac priestoru pre autobusy MHD, ktoré odbočujú z Letnej ulice k amfiteátru. Stavebné práce súvisiace s úpravami tejto odbočky potrvajú do konca tohto mesiaca.