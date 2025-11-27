Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Regióny

Vodičovi kamiónu namerali v Leviciach 2,23 promile alkoholu

.
Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Zadržali mu vodičský preukaz a umiestnili ho do cely predbežného zadržania.

Autor TASR
Levice 27. novembra (TASR) - Dopravní policajti z Levíc v ranných hodinách zastavili vodiča kamiónu, ktorému počas kontroly namerali viac ako dve promile alkoholu. Vodiča nákladného vozidla kontrolovali na Koháryho ulici v Leviciach, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Dychovou skúškou 49-ročnému vodičovi namerali hodnotu 2,23 promile alkoholu. Policajti muža obmedzili na osobnej slobode, zadržali mu vodičský preukaz a umiestnili ho do cely predbežného zadržania. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok hrozí trest odňatia slobody dva až päť rokov, skonštatovala polícia.

.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom