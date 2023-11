Vodičovi po nehode vo Zvolene namerali vyše dve promile alkoholu

Zvolen 16. novembra (TASR) - V policajnej cele skončil opitý 20-ročný vodič, ktorému po dopravnej nehode vo Zvolene namerali vyše dve promile alkoholu v dychu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Ako ďalej uvádza, muž viedol osobné auto po ceste v smere na Banskú Bystricu. Pri nákupnom centre zišiel s vozidlom vpravo na Obchodnú ulicu. Tam narazil do semafora pre chodcov, do dopravnej značky aj do stĺpa verejného osvetlenia. Všetky zariadenia pokazil a s autom zastavil na stredovom deliacom ostrovčeku. "Škodu, ktorú pri nehode spôsobil, odhadli takmer na 1900 eur," objasňuje polícia s tým, že udalosť sa stala v nedeľu (12. 11.) ráno.



Vyšetrovateľ obvinil muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z prečinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.