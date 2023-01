Vodičovi vo Zvolene namerali 1,63 promile alkoholu

Zvolen 13. januára (TASR) - Vodičovi, ktorý v piatok ráno viezol svoju mamu do nemocnice, policajti namerali 1,63 promile alkoholu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Pripomína, že 52-ročný vodič jazdil autom po Zvolenskej ceste smerom do Banskej Bystrice. "V aute mal spolujazdkyňu, svoju mamu, ktorú viezol na hospitalizáciu," spresnili policajti s tým, že vodičovi obmedzili slobodu a umiestnia ho do policajnej cely. "Svoje nezodpovedné konanie tak bude musieť vysvetľovať pred súdom, ktorý bude rozhodovať o výške jeho trestu," dodala polícia.