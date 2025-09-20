< sekcia Regióny
VIDEO: Vodná elektráreň Kráľová nad Váhom oslavuje 40. výročie
Autor TASR
Kráľová nad Váhom 20. septembra (TASR) - Vodná elektráreň Kráľová nad Váhom v okrese Šaľa oslavuje v sobotu 40. výročie svojej prevádzky. Pri tejto príležitosti sa symbolicky otvorili jej brány nielen pre zamestnancov, ale aj verejnosť. Návštevníci majú možnosť absolvovať prehliadku vnútorných priestorov elektrárne a zapojiť sa do sprievodných aktivít. Súčasťou podujatia je aj cyklojazda, ktorá spája jadrovú elektráreň Bohunice s vodnou elektrárňou a symbolizuje prepojenie slovenských energetických zdrojov a ich význam pre spoločnosť, skonštatovala hovorkyňa Slovenských elektrární Lenka Šarláková.
Vodná elektráreň Kráľová nad Váhom bola dokončená v roku 1985. Jej výstavba trvala päť rokov a uzatvára etapu budovania Vážskej kaskády. S výkonom 45,06 megawattu patrí medzi najväčšie vodné elektrárne na Váhu. Dve Kaplanove turbíny s prietokom 420 kubických metrov a s priemerom 6,75 metra patria k najväčším na Slovensku.
Podľa plánu sa mala stať súčasťou dolnovážskej sústavy od Serede po Komárno. Nakoniec z nej bol postavený len jeden stupeň. Okrem zregulovania rieky a výroby elektrickej energie bolo cieľom štátu priblížiť lodnú prepravu k niklovej huti v Seredi. Výroba niklu však bola uzavretá v roku 1992. Elektráreň slúžila ako technologický prototyp Gabčíkova. Dnes je plne automatizovaná a jej prevádzku zabezpečuje deväť zamestnancov.
Vodná nádrž s rozlohou takmer 11 štvorcových kilometrov je významným ekologickým prvkom. Od roku 2008 je spolu s priľahlými lesmi chráneným vtáčím územím. Vodné dielo má viacúčelové využitie, od výroby elektriny, protipovodňovej ochrany, závlah, až po rekreáciu, plavbu a rybolov.
V priestoroch strojovne vodnej elektrárne sa nachádza monumentálne umelecké dielo Františka Chrásteka, ktoré vzniklo počas výstavby elektrárne. Umelec ho maľoval tri mesiace na veľké betónové panely. Dielo zobrazuje rieku Váh ako zdroj energie, úžitku pre poľnohospodárstvo, rybolov a rekreáciu.
