Vodná nádrž Ružiná je naplnená na 15 percent jej celkového objemu

Ružiná 29. júla (TASR) - Napúšťanie vodnej nádrže Ružiná v Lučeneckom okrese pokračuje, v súčasnosti je naplnená na 15 percent jej celkového objemu. Pre TASR to v piatok uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Pripomenul, že na napúšťanie priehrady vplýva pretrvávajúce sucho a momentálne je naplnená na úrovni takmer 246 metrov nad morom. To je však podľa hovorcu v rozpätí medzi minimálnou prevádzkovou hladinou a maximálnou, ktorá je na úrovni 255 metrov nad morom.



Hovorca tiež informoval, že vodárenská nádrž Málinec v Poltárskom okrese je v súčasnosti naplnená na 88 percent svojho zásobného objemu. Doplnil, že nádrž patri do stredoslovenskej vodárenskej sústavy. "Okrem dodávok vody pre spravovanie na pitné účely konečného spotrebiteľa slúži na akumulovanie vody, ako protipovodňová ochrana i chov rýb," podotkol. Využívajú ju aj na dotovanie života v rieke pod nádržou a na využívanie hydroenergetického potenciálu.



Vodárenská nádrž Málinec leží na toku rieky Ipeľ. Uvádza to SVP na svojej oficiálnej webstránke s tým, že celkový objem nádrže je 26.620.959 kubických metrov.