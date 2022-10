Vodná nádrž Ružiná je naplnená na 17 percent jej zásobného objemu

Ružiná 6. októbra (TASR) - Napúšťanie vodnej nádrže Ružiná v Lučeneckom okrese pokračuje, v súčasnosti je naplnená na 17 percent jej zásobného objemu. Pre TASR to vo štvrtok uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Pripomenul, že na napúšťanie priehrady vplýva počasie a momentálne je naplnená na úrovni 246 metrov nad morom. To je však podľa hovorcu v rozpätí medzi minimálnou prevádzkovou hladinou a maximálnou, ktorá je na úrovni 255 metrov nad morom. Náklady na opravu v zmysle zmluvy o diele predstavujú sumu 2,608 milióna eur bez DPH. "Inflácia a zdražovanie materiálov nemali vplyv na celkovú sumu za rekonštrukciu vodnej stavby," zdôraznil.



Po úplnom vypustení nádrže Ružiná boli práce v podzemí. "Na opravu týchto objektov bolo nevyhnutné úplné vypustenie," spomenul Bocák. "Nádrž zostane aj po oprave vo svojej pôvodnej objektovej skladbe, bez zmeny parametrov jednotlivých objektov," zhrnul hovorca. V prípade, že by nádrž neopravovali, hrozilo by, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná. Vodnú stavbu Ružiná vybudovali v období rokov 1969 až 1973, do trvalej prevádzky ju uviedli v roku 1974.



Cieľom vodnej stavby s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny a vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku. Vodná nádrž slúži aj na rekreáciu a rybárstvo.