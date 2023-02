Vodná nádrž Ružiná je naplnená na 26 percent celkového objemu

Ružiná 3. februára (TASR) - Napúšťanie vodnej nádrže Ružiná v Lučeneckom okrese pokračuje, v súčasnosti je naplnená na 26 percent celkového objemu. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Ako dodal, v piatok je vodná stavba napustená na úroveň 247 metrov nad morom. Podľa SVP je Ružiná pripravená slúžiť rekreantom aj teraz. Hovorca spresnil, že je naplnená v rámci manipulačného poriadku medzi minimálnou hladinou na úrovni 242 a maximálnou na úrovni 255 metrov nad morom. Podotkol, že napĺňanie nádrže po jej rekonštrukcii nepriaznivo ovplyvnilo hydrologicky suché obdobie v minulom roku. "Obdobne to bolo viditeľné takmer v celej Európe. V súčasnosti je však dostatok zásob vody v povodí, čo by malo mať priaznivý vplyv na ďalšie napúšťanie nádrže," zdôraznil.



Bocák konštatoval, že vypustenie vodnej stavby Mýtna, ktorá je blízko Ružinej, súvisí s výstavbou rýchlostnej cesty. Povolenie na vypustenie má podnik do konca tohto roka. "Následne bude nádrž opäť napustená. Tento čas bude využitý na jej rekonštrukciu," informoval.



Po úplnom vypustení nádrže Ružiná boli práce v podzemí. "Na opravu týchto objektov bolo nevyhnutné úplné vypustenie," spomenul hovorca. "Nádrž zostane aj po oprave vo svojej pôvodnej objektovej skladbe, bez zmeny parametrov jednotlivých objektov," uzavrel. V prípade, že by nádrž neopravovali, hrozilo by, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná.