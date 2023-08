Vodná nádrž Ružiná je naplnená na 37 percent jej celkového objemu

Ružiná 7. augusta (TASR) - Napúšťanie vodnej nádrže Ružiná v Lučeneckom okrese pokračuje, v súčasnosti je však aj naďalej naplnená na 37 percent jej celkového objemu. Pre TASR to v pondelok potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Dodal, že hodnota je rovnaká aj napriek výraznejším zrážkam z uplynulých dní.



Ako ďalej uviedol, po predchádzajúcom suchom a horúcom období zrážková voda vsiakla do pôdy a zároveň bolo aj odparovanie z hladiny nádrže. Z vodohospodárskeho hľadiska je podľa jeho slov vodná stavba v rozmedzí minimálnej a maximálnej prevádzkovej hladiny. "Vstup pre rekreantov odporúčame najmä z časti od priehradného múru, kde je vody najviac," objasnil.



Letnú turistickú sezónu pri vodnej však bude podľa samospráv aj toto leto limitovať nedostatok vody. Problémom sú tiež zarastené brehy, ktoré v uplynulých rokoch pokryli náletové dreviny či burina. "Vodohospodári sa síce vyjadrili, že vodná nádrž je po rekonštrukcii pripravená pre turistov, ale znamená to len to, že z technického hľadiska je vodná nádrž v poriadku a voda môže pritekať. Skutkový stav je taký, že voda nie je v dostatočnej hladine a tobôž nie v priestoroch pláže," skonštatoval v júni pre TASR Ján Sivok, starosta obce Divín, ktorá leží na severnej strane nádrže.



V dôsledku reliéfu je na divínskej strane nádrže, kde sú brehy plytšie, vody menej ako pri obci Ružiná, kde sa nachádza aj hrádza priehrady. Starosta Ružinej Jozef Líška však vidí problém v zarastených brehoch. "Odstraňovania náletových drevín a trávy z pozemkov v našej správe budeme realizovať operatívne, respektíve vegetácia, ktorá bude zaplavená vodou, bude slúžiť ako potrava pre vodné živočíchy," skonštatoval Bocák.