Vodná nádrž Ružiná je naplnená na 40 percent jej celkového objemu

Ružiná 6. novembra (TASR) - Napúšťanie vodnej nádrže Ružiná v Lučeneckom okrese pokračuje, v súčasnosti je naplnená na 40 percent jej celkového objemu. Pre TASR to v pondelok uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Dodal, že k súčasnej výške hladiny prispeli aj aktuálne hydrologicky výdatné dni.



Ako ďalej podotkol, momentálne je nádrž naplnená na úrovni 249 metrov nad morom. To je však podľa hovorcu v rozpätí medzi minimálnou prevádzkovou hladinou, ktorá je na úrovni 242 metrov nad morom a maximálnou, čo je na úrovni 255 metrov nad morom. SVP tvrdí, že Ružiná je pripravená na využívanie už aj v súčasnosti. "To, že nie je hladina na maxime, nie je jej deficit. Stále je v rozpätí medzi minimálnou a maximálnou hladinou a plní účely, pre ktoré bola vybudovaná," objasnil.



Po úplnom vypustení nádrže Ružiná boli práce v podzemí. "Na opravu týchto objektov bolo nevyhnutné úplné vypustenie," spomenul Bocák. "Nádrž zostane aj po oprave vo svojej pôvodnej objektovej skladbe, bez zmeny parametrov jednotlivých objektov," zhrnul. V prípade, že by nádrž neopravovali, hrozilo by, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná.



V dôsledku reliéfu je na divínskej strane nádrže, kde sú brehy plytšie, vody menej ako pri obci Ružiná, kde sa nachádza aj hrádza priehrady. "Odstraňovania náletových drevín a trávy z pozemkov v našej správe budeme realizovať operatívne, respektíve vegetácia, ktorá bude zaplavená vodou, bude slúžiť ako potrava pre vodné živočíchy," skonštatoval v lete Bocák s tým, že vstup pre rekreantov odporúča najmä z časti od priehradného múru, kde je vody najviac.