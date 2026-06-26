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Vodné hmly, fontány a kropenie ulíc zmierňujú horúčavy v B. Bystrici
V rámci mestského úradu (MsÚ) pristúpilo ku skráteniu pracovného času.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. júna (TASR) - Banskobystričania môžu počas horúcich letných dní využiť na schladenie a osvieženie v centre mesta vodné hmly, pitné fontánky i pochôdzne fontány. V čase, keď teploty stúpajú na tropické hodnoty, samospráva zabezpečuje kropenie centrálnej mestskej zóny a najfrekventovanejších ulíc. Informovala o tom v piatok radnica.
„Na horúčavy myslíme aj z dlhodobého hľadiska. V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta sme vo viacerých materských školách vybudovali dažďové záhrady, nainštalovali tienenie detských ihrísk a nepriepustné povrchy nahradili priepustnými. Už čoskoro sa začnú revitalizácie vnútroblokov v rámci projektu Zelené sídliská, ktoré prinesú ďalšie zelené a modré opatrenia na zmiernenie dosahov horúčav,“ zdôraznilo mesto.
V rámci mestského úradu (MsÚ) pristúpilo ku skráteniu pracovného času. Klientske centrum i matričný úrad a ohlasovňa pobytu MsÚ v Banskej Bystrici budú počas leta od 1. júla do 31. augusta úradovať v zmenených otváracích hodinách. Klientske centrum bude otvorené od 7.30 do 15.30 h, v stredu do 16.00 a v piatok do 15.00 h. Matričný úrad a ohlasovňa pobytu bude úradovať v rovnakých časoch s výnimkou štvrtka, keď je nestránkový deň. Od septembra už opäť platia pôvodné úradné hodiny.
„Na horúčavy myslíme aj z dlhodobého hľadiska. V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta sme vo viacerých materských školách vybudovali dažďové záhrady, nainštalovali tienenie detských ihrísk a nepriepustné povrchy nahradili priepustnými. Už čoskoro sa začnú revitalizácie vnútroblokov v rámci projektu Zelené sídliská, ktoré prinesú ďalšie zelené a modré opatrenia na zmiernenie dosahov horúčav,“ zdôraznilo mesto.
V rámci mestského úradu (MsÚ) pristúpilo ku skráteniu pracovného času. Klientske centrum i matričný úrad a ohlasovňa pobytu MsÚ v Banskej Bystrici budú počas leta od 1. júla do 31. augusta úradovať v zmenených otváracích hodinách. Klientske centrum bude otvorené od 7.30 do 15.30 h, v stredu do 16.00 a v piatok do 15.00 h. Matričný úrad a ohlasovňa pobytu bude úradovať v rovnakých časoch s výnimkou štvrtka, keď je nestránkový deň. Od septembra už opäť platia pôvodné úradné hodiny.