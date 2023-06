Vodné parky na Liptove očakávajú v letnej sezóne veľký záujem klientov

Bešeňová 26. júna (TASR) - Vodné parky na Liptove očakávajú v letnej turistickej sezóne veľký záujem klientov. Potvrdzujú to aj predaje hotelových kapacít. Uviedol to riaditeľ vodných parkov Bešeňová a Tatralandia Róbert Šmitala.



"Záujem je oproti predchádzajúcemu roku, a možno aj tým historickým, lepší. To je dôkazom toho, že klienti majú záujem o domácu dovolenku," vysvetlil Šmitala.



Očakávaný rebríček návštevníkov v oboch vodných parkoch podľa jeho slov naďalej vedú Slováci. Dodal, že zaujímavý je boj o druhú najpočetnejšiu klientelu. "Kým Bešeňovú si po Slovákoch najviac obľúbili Česi a na treťom mieste sú Poliaci, v Tatralandii sú hneď za Slovákmi Poliaci a na treťom Česi," priblížil Šmitala.