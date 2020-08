Vodné stavby Ružín a Veľké Kozmálovce čistia unikátnym strojom

Košice 5. augusta (TASR) – Odpad z vodnej stavby (VS) Ružín v okrese Košice-okolie zbierajú pomocou unikátneho stroja s umelou inteligenciou. Toto plavidlo malo celosvetovú premiéru práve na Slovensku, a to v utorok (4. 8.) pri čistení priehrady Veľké Kozmálovce v okrese Levice. Na čistenie a techniku vyzbierala tisíce eur cez crowdfundingovú kampaň nemecká nezisková organizácia.



Obsluhu stroja CollectiX zabezpečuje spoločnosť Progroupe sediment removal. Ako za ňu na stredajšej tlačovej konferencii uviedol Matej Béreš, ide o vodný harvestor, ktorý sa používa najmä v ázijských krajinách na kosenie a zber vodného rastlinstva. „Má aj kameru a hmotnostné senzory. Vďaka tomu dokáže umelou inteligenciou roztriediť a odvážiť, čo všetko na seba nakladá. Vie vyselektovať napríklad to, že tam bolo 20 plastových fliaš od jednej firmy, 15 topánok, chladnička a podobne,“ vysvetlil. Po preschnutí bude odpad prevezený do spaľovne v Košiciach, kde sa jeho spálením vyrobí teplo a elektrická energia.



Predseda občianskeho združenia (OZ) Ružínska priehrada Jozef Kojecký odhaduje, že pri priehradnom múre vodného diela Ružín I je asi 12 ton odpadu. Naplavilo sa ho tam prevažne v dôsledku vlaňajšieho pretrhnutia nornej steny. Odpad sa do vody dostáva najmä z okolia rómskych osád na povodí riek Hornád a Hnilec. Podľa Kojeckého k nečistote veľmi malou mierou prispievajú i rybári či chatári. „Odpad tvorí asi 80 percent plastov, potom drevná hmota, a čo je najhoršie, podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je voda v ústí riek absolútne nevhodná na kúpanie,“ povedal. Riešenie znečisťovania vidí v zavedení výkupu všetkých plastov či v inštalácii norných stien za každou obcou, pričom zodpovednosť by bola na ich starostoch.



Ako uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, najhoršia situácia je každoročne na vodných stavbách Veľké Kozmálovce na rieke Hron a Ružín. „Povodie Hornádu nad vodnou stavbou je zvlášť výdatným zdrojom plastového a iného odpadu,“ uviedol s tým, že potrebné je aj environmentálne povedomie. Ružín čistia každoročne od roku 2012. Od roku 2015 im pri tom pomáhajú aj norné steny. Ročné náklady na čistenie Ružína podľa jeho slov dosahujú 60.000 až 80.000 eur. Čo sa týka brehov, tie pravidelne čistia dobrovoľníci z uvedeného OZ aj v spolupráci so Správou povodia Hornádu a Bodvy.



Na financovanie čistenia založila nemecká nezisková organizácia Pacific Garbage Screening crowdfundingovú kampaň, za dva týždne sa vyzbieralo viac ako 20.000 eur. Jej cieľom je čistiť rieky a ochrániť moria od plastového odpadu spojením technologických inovácií a ekologickej inšpirácie. Uvedené plavidlo vyvinuli spolu s ďalšou firmou. V čistení VS Ružín plánujú pokračovať aj vo štvrtok (6. 8.), a to pri norných stenách na rieke Hornád.