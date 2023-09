Vodnú nádrž Kanianka obsadili desiatky rybárov

Kanianka 16. septembra (TASR) - Vodnú nádrž Kanianka v okrese Prievidza obsadili v sobotu desiatky rybárov zo Slovenska i zahraničia. Súťažili tam na prívlačových pretekoch Kaniansky pstruh.



Preteky pripravila Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) Prievidza v spolupráci s obcou Kanianka a miestnym domom kultúry. Rybári súťažili už v piatok (15. 9.), pri priehrade ich bolo 105, v sobotu viac ako 70. "Každý rok pred pretekmi sa voda zarybní pstruhom dúhovým, aby mali pretekári lepšie podmienky na lov rýb," povedal podpredseda MsO Prievidza Ľudovít Bakus. Nádrž organizácia zarybnila 1500 kilogramami pstruha dúhového.



Tajomníčka MsO SRZ Prievidza Lucia Ivenzová spresnila, že tento rok ide už o štvrtý ročník pretekov Kaniansky pstruh, organizátori sa tešia i zo zahraničnej účasti, keďže sa ich zúčastnili pretekári z Maďarska a Ukrajiny.



Rybári súťažili podľa presne stanovených pravidiel. "Zúčastnili sa tu ľudia, ktorých to zaujíma, rybárčenie je ich životná láska, venujú sa mu, investujú do neho kopu svojho času, prostriedkov. Niektorí spolu s rodinou, niektorí samostatne," priblížil Bakus.



Rybárčenie pre rybárov podľa neho predstavuje oddych, v sobotu však bolo i o súťaživosti, keďže išlo o preteky. "Podľa propozícií sa kontrolovali medzi sebou, sledovali jeden druhého, čo chytili, podpisovali si lístky. O to je to zaujímavejšie," vysvetlil.



MsO Prievidza má približne 2600 členov, medzi nimi i ženy a deti, doplnila Ivenzová. "Rybárčenie nie je len o chytaní rýb, je aj o starostlivosti o vody, výchove mládeže, aby mali vzťah k prírode, našej ichtyofaune a zahŕňa celý súbor činností a starostlivosti o naše vody," dodala tajomníčka.