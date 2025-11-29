Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Vodnú nádrž Ružín opäť zaplavili tony odpadu

Na snímke nahromadený odpad vo vodnej nádrži Ružín pri Jaklovciach, okres Gelnica 29. novembra 2025. Foto: FOTO TASR - Veronika Mihaliková

Pochádza z brehov osád, pričom sa do Ružína naplavuje po zvýšení hladiny riek.

Autor TASR
Margecany 29. novembra (TASR) - Vodnú nádrž Ružín pri Margecanoch po výdatných zrážkach opäť zaplavil odpad. Predseda občianskeho združenia Čisté vody Slovenska Jozef Kojecký odhaduje, že ide o viac než 80 ton odpadu. Na stiahnutí norných stien so zachyteným odpadom pracuje v sobotu sedem dobrovoľníkov.



Ako vysvetlil, norné steny sú prichytené o brehy sútokov riek Hornád a Hnilec tak, aby odpad prúdil do priehrady. Po jeho naplavení ich sťahujú k manipulačnému priestoru Slovenského vodohospodárskeho podniku, odkiaľ sa potom vyberá pomocou bagra.

Približne mesiac dozadu priplavilo možno štvrtinu z toho a mali sme to stiahnuté za dve hodiny. Verím, že dnes stiahneme aspoň polovicu, je toho veľmi veľa. Musíme natiahnuť záložnú nornú stenu,“ povedal pre TASR s tým, že samotné vyberanie odpadu bagrom by sa malo realizovať v pondelok (1. 12.).

Pôvod odpadu je podľa jeho slov stále ten istý. Ako tvrdí, pochádza z brehov osád, pričom sa do Ružína naplavuje po zvýšení hladiny riek.
