Národnú pamiatku v Kolárove čaká rekonštrukcia mlynského kolesa

Kolárovo 17. júna (TASR) – Vodný mlyn v Kolárove v okrese Komárno čaká rekonštrukcia mlynského kolesa. Dominantu národnej kultúrnej pamiatky poškodili ničivé búrky. Členovia Spolku Vodný mlyn Kolárovo boli pred rokom a pol nútení koleso demontovať, pretože zničený nosný hriadeľ ohrozoval statiku a bezpečnosť celého plávajúceho zariadenia, povedal predseda spolku Ľubomír Augustín. Odborné práce na obnove lodného mlynu zafinancuje Nadácia VÚB grantom vo výške 30.000 eur.



Rekonštrukčné práce sa uskutočnia v druhej polovici tohto roka. Prioritou je rekonštrukcia celého mlynského kolesa. "Vzhľadom na to, že ide o objekt umiestnený po celý čas na vode, ktorá urýchľuje degradáciu dreva, ošetrené budú aj bočnice lode," povedal Augustín. Tie dostanú špeciálny náter a údržbu, ktorú táto pamiatka nevyhnutne potrebuje.



Lodné plávajúce mlyny na území Žitného ostrova využívali na mletie prúd vody. Ak bolo v rieke málo vody, mlyn mohol zaplávať do stredu toku, kde bol prúd dostatočný. Po druhej svetovej vojne sa plávajúce mlyny vytratili.



Mlyn v Kolárove je jedinou funkčnou replikou zo 70. rokov minulého storočia. Svoj základ má v lodnom mlyne z Radvane nad Dunajom, ktorý zhorel v roku 1945. Unikátna technická pamiatka lodného mlyna sa nachádza v lokalite polostrova, ohraničeného tokmi Malého Dunaja a Váhu z jednej strany a mŕtveho ramena Malého Dunaja zo strany druhej. Konštrukcie mlyna nesú dva veľké člny prepojené lávkami, medzi ktorými je mlynské koleso s lopatkami zachytávajúcimi čo najširší prúd vody. Prístup do objektu, ktorý dnes funguje ako múzeum vodného mlynárstva, zabezpečuje drevený krytý most.