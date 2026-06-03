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Vodný raj vo Vyhniach je pripravený na otvorenie
Vodný raj vo Vyhniach je počas celého roka vyhľadávaným miestom relaxu nielen ľudí z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších regiónov.
Autor TASR
Vyhne 3. júna (TASR) - Vo Vodnom raji vo Vyhniach v okrese Žiar nad Hronom je už všetko pripravené na otvorenie tohtoročnej letnej kúpacej sezóny, aktuálne už podľa prevádzkovej manažérky Martiny Okuliarovej čakajú len na zlepšenie počasia.
Ako podotkla, kúpalisko plánujú otvoriť ešte v júni, vzhľadom na neisté predpovede počasia však konkrétny termín ešte nie je známy. „Už máme všetky potrebné povolenia aj brigádnikov, ale momentálne čakáme na lepšie počasie,“ poznamenala. V areáli už prebehli aj potrebné práce pred začatím sezóny vrátane kosenia či prípravy bazénov.
Okuliarová dodala, že väčšie investície do areálu pred začiatkom tohtoročnej sezóny nesmerovali. Dôvodom bola stratová minuloročná sezóna, keď bolo kúpalisko pre nepriaznivé počasie väčšinu dní zatvorené alebo s obmedzenou prevádzkou. Novinkou, na ktorú sa môžu podľa jej slov návštevníci tešiť, je aspoň nový zmrzlinový stánok.
Vodný raj vo Vyhniach je počas celého roka vyhľadávaným miestom relaxu nielen ľudí z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších regiónov. V hlavnej letnej sezóne je tu v prevádzke viacúčelový bazén plnený prírodnou termálnou vodou, neplavecký oddychový bazén, detský bazén a dojazdový toboganový bazén.
Ako podotkla, kúpalisko plánujú otvoriť ešte v júni, vzhľadom na neisté predpovede počasia však konkrétny termín ešte nie je známy. „Už máme všetky potrebné povolenia aj brigádnikov, ale momentálne čakáme na lepšie počasie,“ poznamenala. V areáli už prebehli aj potrebné práce pred začatím sezóny vrátane kosenia či prípravy bazénov.
Okuliarová dodala, že väčšie investície do areálu pred začiatkom tohtoročnej sezóny nesmerovali. Dôvodom bola stratová minuloročná sezóna, keď bolo kúpalisko pre nepriaznivé počasie väčšinu dní zatvorené alebo s obmedzenou prevádzkou. Novinkou, na ktorú sa môžu podľa jej slov návštevníci tešiť, je aspoň nový zmrzlinový stánok.
Vodný raj vo Vyhniach je počas celého roka vyhľadávaným miestom relaxu nielen ľudí z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších regiónov. V hlavnej letnej sezóne je tu v prevádzke viacúčelový bazén plnený prírodnou termálnou vodou, neplavecký oddychový bazén, detský bazén a dojazdový toboganový bazén.