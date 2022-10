Akvapark vo Vyhniach funguje bez obmedzení, obec zvažuje opatrenia

Vyhne 5. októbra (TASR) – Vodný raj v obci Vyhne v okrese Žiar nad Hronom zatiaľ funguje bez obmedzení. Samospráva však zvažuje, že v obecnom akvaparku zavedie v súvislosti s výrazným zvýšením cien za elektrickú energiu úsporné opatrenia. Pre TASR to potvrdil starosta obce Ervín Családi.



"Momentálne sa prepočítavajú všetky nákladové položky. Dávame robiť prepočty, čo by to urobilo, keby sme mali otvorené len štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu," priblížil Családi. Ako dodal, konkrétne opatrenia by mali byť prijaté na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.



Akvapark vo Vyhniach otvorili v roku 2007, obec ho vybudovala približne za 180 miliónov slovenských korún. Väčšinu financií získala z fondov Európskej únie, zvyšok hradila z úveru, ktorý dodnes spláca. Ako pre TASR priblížil starosta obce, v zmluvných podmienkach je stanovené, že obec musí počas doby splácania úveru v akvaparku zamestnávať desať ľudí. Aby nedošlo k prepúšťaniu, chce samospráva jeho fungovanie počas energetickej krízy udržať aspoň v obmedzenom režime.



Vo Vodnom raji Vyhne je mimo letnej sezóny v prevádzke vnútorný výplavový bazén s vodnými atrakciami a celoročným výplavom do exteriéru. Akvapark využíva termálnu vodu, ktorá má v bazénoch teplotu približne 36 stupňov Celzia. Súčasťou areálu sú tiež wellness centrum či bowling.