Vodný raj vo Vyhniach zostane napriek zdražovaniu energií otvorený

Vyhne 17. októbra (TASR) – Vodný raj vo Vyhniach v okrese Žiar nad Hronom ostane otvorený v plnej prevádzke, a to napriek tomu, že ceny za elektrinu vzrástli akvaparku o viac ako trojnásobok. Na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci obce. Pre TASR to uviedol starosta Vyhní Ervín Családi.



Samospráva si v súvislosti s energetickou krízou nechala vypracovať prepočty týkajúce sa úspory energií po prijatí rôznych opatrení. Obec uvažovala, že vo Vodnom raji zatvorí saunový svet, podľa analýzy by však takéto opatrenie výrazný nárast úspory neprinieslo.



Poslanci obce diskutovali aj o možnosti obmedziť prevádzkovú dobu a akvapark v pondelok, utorok a stredu zatvoriť. "Keď sme porovnali náklady, ktoré by boli v stredu potrebné na rozbeh, dospeli sme k záveru, že to nemá cenu," skonštatoval Családi. Ako dodal, náklady na elektrickú energiu v akvaparku vzrástli medziročne o približne 360 percent.



Vodný raj vo Vyhniach tak ostane otvorený v plnej prevádzke, problematické budú prvé pracovné dni, keď je podľa starostu návštevnosť nižšia. "Pondelok, utorok a stredu skúsime vytvoriť ponuku balíčkov, napríklad pre mamičky s deťmi či plavecké výcviky pre deti," poznamenal Családi s tým, že takto chcú v úvode týždňa pokryť aspoň prevádzkové náklady akvaparku.



Akvapark vo Vyhniach otvorili v roku 2007, obec ho vybudovala približne za 180 miliónov slovenských korún. Väčšinu financií získala z fondov Európskej únie, zvyšok hradila z úveru, ktorý dodnes spláca. Ako priblížil starosta obce, v zmluvných podmienkach je stanovené, že obec musí počas doby splácania úveru v akvaparku zamestnávať desať ľudí, a preto nemôže akvapark zatvoriť.



Vo Vodnom raji Vyhne je mimo letnej sezóny v prevádzke vnútorný výplavový bazén s vodnými atrakciami a celoročným výplavom do exteriéru. Akvapark využíva termálnu vodu, ktorá má v bazénoch teplotu približne 36 stupňov Celzia. Súčasťou areálu sú tiež wellness centrum či bowling.